Es gibt Nachwuchs im Hause Klum-Kaulitz! Erst vor wenigen Wochen schipperten Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) auf einer luxuriösen Jacht vor Capri in den Hafen der Ehe. Seither versüßten die Germany's next Topmodel-Mama und der Tokio Hotel-Gitarrist ihren Fans die Tage mit schnuckeligen Schnappschüssen aus den Flitterwochen. Kaum verheiratet, werden Rufe nach Familienzuwachs laut – und den will Heidi ihren Followern im Netz natürlich nicht vorenthalten: Die frisch gebackenen Eheleute sind jetzt auch Herrchen und Frauchen eines Hundewelpen!

Auf Instagram postete die Blondine nun ein Foto von dem flauschigen Gefährten, auf dem sie auch dessen Namen verrät. "Wir heißen unser neues Familienmitglied willkommen. Darf ich vorstellen? Das ist Anton", schrieb die Tierliebhaberin stolz dazu. Bei dem zotteligen Vierbeiner handelt es sich um einen fünfeinhalb Monate jungen Irischen Wolfshund, der Heidi und Tom in den kommenden Jahren ordentlich auf Trab halten wird.

Ganz ohne Mann und Hund absolvierte die Laufsteg-Schönheit nun ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der romantischen Trauung. Im schwarzen Mini sonnte sich die 46-Jährige am Montagabend bei den MTV Video Music Awards im Blitzlichtgewitter der Fotografen – volles Kontrastprogramm zu den kuscheligen Abenden mit Tom und Anton.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Hund Anton im August 2019

Instagram / heidiklum Anton, Heidi Klums und Tom Kaulitz' Hundewelpe

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2019

