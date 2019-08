Diese Film-Fortsetzung kommt wohl überraschend! Vor rund vier Jahren lief Freshtorges Zombie-Komödie "Kartoffelsalat" in den Kinos an. Damals waren zwar YouTube-Größen wie Dagi Bee (24) und Shirin David (24) mit von der Partie – doch die hielten die Kritiker nicht davon ab, den Film zum Großteil vernichtend zu rezensieren. Dieses Urteil will Torge aber so nicht auf sich sitzen lassen – und gibt jetzt bekannt: Sein Streifen bekommt tatsächlich eine Fortsetzung!



