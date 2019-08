Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) verzaubern ihre Fans zurzeit nicht nur mit ihrem Song "Señorita" – das Paar sorgt vor allem auch mit seiner heißen Liebesgeschichte für Aufsehen. Vor Kurzem veröffentlichte der Sänger einen Clip auf YouTube, der hotte Einblicke hinter die Kulissen des Videodrehs gibt. So probten Shawn und Camila ziemlich oft eine verführerische Tanzszene. Kein Wunder also, dass bei den beiden der Funke so schnell übergesprungen ist.



