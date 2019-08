Bei den MTV Video Music Awards sorgte Heidi Klum (46) am Montagabend mal wieder für einen besonderen Hingucker. Sie erschien in einem schwarzen Minikleid, das den Blick sowohl auf ihre trainierten Modelbeine als auch auf ihr üppiges Dekolleté preisgab. Letzteres setzte sie mit einem Ausschnitt in Herzform besonders in Szene. Mit ihrem heißen Auftritt ließ sie sogar die Acts des Abends, wie Taylor Swift (29), Miley Cyrus (26) oder Shawn Mendes (21) in den Hintergrund rücken.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de