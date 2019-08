Melina Sophie (23) kehrt in ihre Heimat zurück! Seit drei Jahren wohnt die Netz-Beauty in Island. Die Zeiten im nordischen Inselstaat sind nun aber vorbei – die Influencerin hat einen Entschluss gefasst: "Ich ziehe wieder zurück nach Deutschland. Ich wollte das Ende dieses Jahres packen und ich hoffe, ich packe das", verkündet sie in ihrem aktuellen YouTube-Video. Vorher warten auf Melina aber noch einige Erledigungen!



