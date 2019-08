Er hat alles richtig gemacht – die Rede ist von Menowin Fröhlich (31), der vor Kurzem freiwillig Das Sommerhaus der Stars verließ. Der Sänger bereut seine Entscheidung nicht – im Gegenteil! Nach dem hitzigen Halbfinale ist er sogar froh, vorzeitig die Reißleine gezogen zu haben. "Mir tut es einfach nur im Herzen weh, so etwas sehen zu müssen von Menschen, die sich ja eigentlich verstanden haben. Was 50.000 Euro alles so anrichten können, ist echt krass", hielt er jetzt auf Instagram fest.

