Gänsehaut garantiert! Dieter Bohlen (65) und Sarah Lombardi (26) sind aktuell Teil der Jury von Das Supertalent. In einer Drehpause nahmen sich die Sänger jetzt Zeit, um gemeinsam eine Musik-Session zu starten – für ihre Instagram-Fans performten sie zusammen den DSDS-Klassiker "We Have a Dream". Den Song hatte der Musikproduzent im Jahr 2003 für die Top Ten der allerersten Staffel der Castingshow komponiert.



