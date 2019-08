Wochenlang lag Philipp Stehler (31) im Krankenhaus – bald muss er sogar noch einmal operiert werden: Doch wie geht es dem Ex-Bachelorette-Star aktuell? Promiflash hat bei ihm nachgehakt. "Mir geht es auf jeden Fall schon besser. Ich bin auf einem guten Weg", verrät der 31-Jährige bei der Eröffnung der Bar bOx von Jimi Blue Ochsenknecht (27) in Berlin. Zwei weitere Operationen stünden in diesem Jahr noch an, eine davon höchstwahrscheinlich im September.



