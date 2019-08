Für dieses Werbeplakat musste Zoe Saip doch glatt ein Tränchen verdrücken. Aber keine Sorge: Es sind Freudentränen. Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel konnte die Wienerin vereinzelt immer mal wieder einen Modeljob ergattern. Jetzt zog sie allerdings einen besonders saftigen Deal an Land. Zoe ist das Gesicht einer Werbekampagne für eine große Fast-Food-Kette – aber passt das auch mit den letzten Schlagzeilen um ihre Person zusammen?

Zuletzt machte das Model immer wieder mit seiner schmalen Figur von sich reden. Wegen einiger Bilder auf ihrem Social-Media-Account, auf denen sie besonders schlank wirkte, machten sich Zoes Fans Sorgen um sie. Die Österreicherin ging darauf ein und betonte, dass es ihr gut gehe. Sie kündigte aber auch an, noch weiter abnehmen zu wollen. Die aktuelle Werbung, bei der die Blondine herzhaft in einen Burger beißt und dabei vor Freude weint, kommt bei ihren Followern gar nicht gut an.

"Da habt ihr euch aber ein unpassendes Model rausgesucht", fasst ein Instagram-User zusammen. Zoe ist nicht die einzige ehemalige GNTM-Kandidatin, die für die Fast-Food-Kette wirbt. Ausgerechnet On-Off-Feindin Victoria Pavlas (20) ist ebenfalls mit von der Partie.

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Model

Instagram / zoesalome Model Zoe Saip

Instagram / victoriapavlas Ex-GNTM-Kandidatin Victoria Pavlas

