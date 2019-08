Jetzt mischt sich auch noch Willi Herrens (44) Sohn in den Sommerhaus-Zoff ein! In der Reality-Show gerieten der Schlagerstar und sein Konkurrent Johannes Haller (31) heftig aneinander und fast wäre es dabei sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen. Nach dem Exit von Johannes und seiner Freundin Yeliz (25) wettert jetzt auch Willis Sohn Stefano gegen die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Stars. Yeliz veröffentlichte in ihrer Instagram-Story private Nachrichten von Stefano – und die haben es in sich: "Der soll die Fresse nicht so aufreißen. Wir sehen uns noch, Johannes."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de