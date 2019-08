Shirin David (24) verteidigt ihre Outfit-Wahl! Dieses Jahr startet die YouTuberin mit ihrer Musik so richtig durch: Mit mittlerweile sechs Singles teasert sie ihr im September erscheinendes Album "Supersize" an. Auf dem dazugehörigen Cover zeigt sich die 24-Jährige nicht in sexy Outfits gehüllt, wie in ihren Musikvideos, sondern lässt die Klamotten gleich ganz weg. Das ist vielen Hatern ein Dorn im Auge – das Style-Chamäleon kontert die Kritik nun mit einem langen Statement auf Instagram: "Ich möchte, dass meine Nacktheit genauso gesellschaftlich akzeptiert wird, wie die der Männer."



