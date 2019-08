Jetzt bekommt die Bachelorette Kritik! Es ist nicht mehr lange hin, bis Gerda Lewis (26) im Fernsehen ihre letzte Schnittblume verteilt. Bisher hatte die Influencerin in ihrer Rolle als Rosenverteilerin auch von zahlreichen Promi-Kolleginnen Lob erfahren. Jetzt, kurz vor dem Finale, zog auch Sängerin und Reality-Liebhaberin Doreen Steinert (32) ihr Fazit zur aktuellen Staffel – und die ließ dabei kein gutes Haar an der Blondine: "Ich finde sie ziemlich unpersönlich, ehrlich gesagt. Ich finde, dass man ihr ansieht in den Gesprächen mit den Typen, dass sie da so gelangweilt ist und immer wegguckt und so", verriet sie bei der Eröffnung der Bar bOx von Jimi Blue Ochsenknecht (27) gegenüber Promiflash.



