Beim Gedanken an die Gang-Tour 2015 kommen bei LionT (26) böse Erinnerungen hoch! Damals hatte Timo, wie der Netz-Star mit bürgerlichem Namen heißt, zusammen mit seiner damaligen Freundin Dagi Bee (24) und vielen weiteren Kollegen Auftritte in ganz Deutschland und erntete viel Kritik – der Grund: Kurz vor den ersten Auftritten holte Rapper Gio in einem Diss-Track zum verbalen Rundumschlag gegen den Löwen aus. Er behauptete unter anderem, dass Dagi und Timo gar kein Paar mehr seien. Der Hate ließ nicht lange auf sich warten. Auch viele seiner Buddys wandten sich von dem 26-Jährigen ab. "Daran kann man sehen, dass das wirklich alles gar keine echten Freunde waren", erklärte Timo nun in einem neuen YouTube-Video.



