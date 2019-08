Miguel Pablo hat einen wichtigen Meilenstein geschafft – der YouTuber hat endlich sein Abitur in der Tasche! Vor einigen Monaten hätten wohl die wenigsten geglaubt, dass er die Prüfungen bestehen würde, immerhin litt der Web-Star noch im November an heftigen Psychosen! Seine Freunde merkten damals schnell, dass er dringend Hilfe benötigte und brachten ihn zu seinen Eltern nach Paderborn, wo er sich bis heute erholt. Dass er währenddessen so erfolgreich die Schulbank gedrückt hat, freut seine Fan-Gemeinde ungemein. Unter ein Instagram-Foto, das den 21-Jährigen mit seinem Zeugnis zeigt, schreibt ein User: "Daran sieht man, dass man alles schaffen kann, egal, was man hinter sich hat!"



