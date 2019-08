Dieser Plan ging nach hinten los! Eigentlich wollte Evelyn Burdecki (30) ihre männlichen Follower mit einem Post und einem TV-Beitrag abschrecken. Sie bekommt immer wieder Dick-Pics, also Fotos von Penissen, zugeschickt, offenbar manchmal bis zu 500 im Monat. Gegen so viel Cyber-Exhibitionismus wollte die amtierende Dschungelkönigin jetzt vorgehen und drohte auf Social Media sogar rechtliche Konsequenzen an – nur leider ohne Erfolg. Trotz der Drohungen kriegt Evelyn sogar noch mehr Dick-Pics zugeschickt!

"Das war ein bisschen erschreckend, weil es ist sogar mehr geworden", meinte die 30-Jährige im RTL-Interview. Anstatt den Männern mit ihrem Droh-Post Angst zu machen, scheint sie sie erst recht angespornt zu haben: "Ich glaube, die finden das gut. Die reizen sich daran auf, dass ich das jetzt öffentlich gemacht habe und denken sich: Okay, jetzt erst recht." Da ihre Netz-Offensive wenig erfolgreich war, hat Evelyn sich eine neue Strategie ausgedacht, um den ungewollten Nacktaufnahmen zu entgehen. Sie ignoriert die Männerwelt im Netz einfach komplett: "Also ich habe gerade so einen Instagram-Männer-Abtörner. Ich gehe da gar nicht drauf. Nur die Frauen sind für mich gerade da."

Ursprünglich hatte die Let's Dance-Blondine angekündigt, alle Dick-Pic-Einsender anzuzeigen und ihre Gesichter im Internet zu veröffentlichen. Ob sie das aber wirklich durchziehen oder jetzt doch lieber bei ihrer Ignorier-Methode bleiben möchte, hat sie noch nicht verraten.

Getty Images Evelyn Burdecki bei der Berlin Fashion Week

Getty Images Evelyn Burdecki bei der Unique Fashion Show

Getty Images Evelyn Burdecki im Titanic Hotel in Berlin

