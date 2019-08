Jahrelang war YouTuberin DominoKati (23) unzufrieden mit ihrer Figur. Vor allem mit ihren kräftigen Beinen stand die Bloggerin auf Kriegsfuß. Trotz Sport und verschiedener Diäten nahm sie an den Schenkeln einfach nicht ab. Mittlerweile kennt Kati den Grund dafür: Sie leidet an einem Lipödem. "Ich habe einen derart langen Weg hinter mir, was Diäten, eigenes Körpergefühl und Co. angeht. Und erst jetzt macht alles Sinn", erklärt sie auf Instagram.



