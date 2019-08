Der Beamte aus der Vorabend-Sendung lief vor wenigen Jahren noch nackt im TV herum! Der Schauspieler Thomas Wasik hat einen interessanten Lebenslauf vorzuweisen: Aktuell spielt er in der Serie "Herz über Kopf" einen Womanizer – davor sah man ihn bereits in einer Hauptrolle als Polizist Moritz in "Die Wache Hamburg". Doch wirklich bekannt wurde er ganz ohne Uniform: Für Thomas hat alles nackt bei Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies angefangen!

2014 nahm der Persönlichkeitscoach als einer der ersten Nakedeis an der Dating-Show teil. In einem Bild-Interview erklärte er nun: "Mein Penis hat mich berühmt gemacht. Aber meiner Karriere hat es nicht geschadet." Zuvor war er sich damit aber offenbar nicht so sicher. Er dachte, dass er nie wieder seriöse Rollen, wie Polizisten oder Juristen, bekommen würde. Die Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, hätten seinen blanken Auftritt allerdings locker gesehen.

Mit der Freizügigkeit scheint der Schauspieler keinerlei Probleme zu haben. "Ich hatte auch Rollen als Stripper und habe mit einem Kumpel mal bei einem Nackt-Fußballspiel mitgemacht. Und in der Sauna nach dem Sport sitzt man ja auch nackt herum", sagte er. Nach der Teilnahme bei "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" haben ihn einige böse Kommentare zu Anfang aber offenbar aber doch etwas gestört.

TVNOW / Stefan Behrens / RTL Tanja Tischewitsch, Sarah Mangione und Thomas Wasik am Set von "Herz über Kopf", 2019

Anzeige

Instagram / thomaswasiklichtcoach Thomas Wasik und Romi Hombach am Set von "Die Wache Hamburg", 2019

Anzeige

Instagram / thomaswasiklichtcoach Thomas Wasik, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de