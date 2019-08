Lena Lischewski nahm im Frühjahr 2018 bei Germany's next Topmodel teil und musste sich Heidi Klums (46) gefürchtetem Umstyling stellen. Dort bekam sie Extensions und dunklere Haare verpasst und fühlte sich damit eigentlich nie so richtig wohl. Monate später unterzog sich das Model nun einem ganz eigenen Umstyling und präsentierte ihren neuen, alten Look stolz auf Instagram: "Der Rotschopf ist zurück!"



