Yeliz Koc (25) ist offenbar total desillusioniert! Gemeinsam mit ihrem Partner Johannes Haller (31) zog die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin ins Sommerhaus der Stars – dort trafen die beiden auf Willi (44) und Jasmin Herren, freundeten sich zunächst sogar mit ihnen an. "Ich habe in Willi sehr viel gesehen. Wir haben viel gelacht, wir haben Spaß gehabt. Wir hatten so eine innige Beziehung", erinnerte sich die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story an die harmonische Zeit zurück – doch die Freundschaft mit den Herrens gehört nun der Vergangenheit an: Die beiden Paare haben sich zerstritten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de