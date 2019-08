Ist Anastasiya Avilova (30) wieder in festen Händen? Das fragten sich aufmerksame Beobachter bei der Angermaier Trachtennacht 2019. Dort tauchte die Ex-Partnerin von Reality-Star Ennosto Monté (44) mit Mike Cees auf. Doch was geht zwischen dem Playmate und dem österreichischen Unternehmer? "Wir wissen selbst nicht, was läuft. Wir sind erst mal sehr, sehr gute Freunde", erklärte das Model vielsagend im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de