Eigentlich kennt man Sally Haas aus der 13. Staffel von Germany's next Topmodel. Auf ihren Social-Media-Accounts bewies die 19-Jährige aber schon kurz nach der Show, dass in ihr noch weitere Talente schlummern: Sally kann auch noch singen. Genau mit dieser Gabe versucht die Wahl-Berlinerin jetzt erneut ihr Glück vor laufender Kamera – sie macht ab 12. September bei The Voice of Germany mit. Gegenüber ProSieben gesteht sie schon jetzt: "Die Leute kennen mich vor allem vom Modeln, deswegen ist die Angst da, dass ich nicht ganz ernst genommen werde."



