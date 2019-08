Sie nimmt kein Blatt vor den Mund! Schauspielerin Sarah Hyland (28) und ihr Verlobter Wells Adams (35) kennen rein gar nichts, wenn es darum geht, ihr Privatleben in der Öffentlichkeit zu teilen. Der 28-jährige Modern Family-Star und der Kandidat der amerikanischen Version von Die Bachelorette sind seit 2018 ein Paar und lassen ihre Fans via Social Media gerne an ihrer Romanze teilhaben. Nun machte Sarah sogar ganz öffentlich einen Witz über ihr Sexleben mit dem 35-Jährigen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die gebürtige New Yorkerin ein Bild, auf dem sie einen Spagat macht, um ihren neuen Film "The Wedding Year" zu promoten. Ihr Liebster ließ es sich dabei nicht nehmen, Sarah unter dem Beitrag anzustacheln: "Ich glaube, deine Hüfte ist gebrochen." Diesen Kommentar nahm die hübsche Brünette zum Anlass, um über ihr Liebesleben mit Wells zu scherzen: "Hmm, ich frage mich wieso. Wells, war das zu viel?" Bei den beiden scheint es also ganz schön heiß herzugehen, wenn man diesem kleinen Joke Glauben schenken darf.

Erst vor wenigen Wochen hatte Wells um die Hand seiner Freundin angehalten. Obwohl das Pärchen bereits über eine Hochzeit gesprochen haben soll, soll Sarah trotzdem komplett überrascht gewesen sein, als ihr Schatz die Frage aller Fragen stellte. Das plauderte ein Insider kürzlich gegenüber People aus.

Getty Images Sarah Hyland und Wells Adams in West Hollywood, September 2018

Getty Images Sarah Hyland und Wells Adams auf einer Golden Globes Party im Januar 2019

Getty Images Wells Adams und Sarah Hyland im Januar 2018 in L.A.

