YouTube-Star Jounes Amiri wurde verurteilt! Der 17-Jährige löste Ende 2018 beim Dreh eines Prank-Videos in einem Einkaufszentrum in Dortmund eine Massenpanik aus. Zusammen mit ein paar Freunden zündete er große Böller in der Mall, viele Passanten glaubten an einen Anschlag und verletzten sich bei der Flucht. Dafür musste Jounes sich jetzt vor Gericht verantworten. Er bekam zwei Jahre auf Bewährung, zwei Wochen Arrest und 120 Sozialstunden aufgebrummt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de