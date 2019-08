Herzogin Kate (37) hat frischen Wind in ihren Kleiderschrank gebracht: Eigentlich kennen Royal-Fans die Frau von Prinz William (37) eher in gedeckten Farben und konservativen Outfits. Doch in diesem Sommer überraschte die 37-Jährige vermehrt mit äußerst farbenfrohen Blumenkleidern oder stylishen Looks. Doch wie kommt es zu diesem Style-Wandel? "Kate hatte das Gefühl, dass sie sich in einem modischen Trott befindet und dachte, sie brauche etwas mehr Pep", erklärte ein Insider gegenüber People.



