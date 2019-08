So sexy zeigt Jessica Paszka (29) sich lieber nur im Urlaub! Gemeinsam mit Saskia Beecks (31) gönnte die Ex-Bachelorette sich kürzlich einen Girls-Trip in die USA. Dort verliebte die Beauty sich in ein ziemlich heißes Outfit: Ein knapper hautfarbener Zweiteiler – unter dem sie dank dem superhohen Beinschlitz nichts tragen kann. Für Jessi sei ganz klar: So würde sie zu Hause niemals auf die Straße gehen! "Das funktioniert so nicht, das kann man in Deutschland nicht tragen!", betonte sie in ihrer Instagram-Story. Ob die Promiflash-Leser das wohl genau so sehen?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de