Evelyn Burdecki (30) zieht blank! Bei den aktuellen Temperaturen gilt wohl: Je weniger Klamotten, desto besser – das dürfte sich auch die fröhliche Blondine gedacht haben. Auf Instagram nahm sie ihre Community nun mit an den See, wo sie oben ohne in der Sonne lag. Dabei konnten Evelyns Follower nur deren schöne Kehrseite betrachten, ein intimerer Anblick war für eine andere Gruppe vorgesehen: das Federvieh auf dem Wasser! "Diese freundlichen Gesellen sind die einzigen, die exklusive Einblicke bekommen", schrieb die 30-Jährige zu dem heißen Posting.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de