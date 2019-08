Ist Ekaterina Leonova (32) etwa glücklich vergeben? Bislang hält sich die Let's Dance-Beauty über ihren Beziehungsstatus bedeckt – doch verrät sie mit ihrem jüngsten Auftritt bei der Angermaier Trachennacht 2019 in Berlin, ob sie einen Freund hat oder nicht? Die 32-Jährige erschien dort in einem weißen Dirndl – und hatte die Schleife ihrer Schürze rechts gebunden! Das bedeutet in der Trachensprache eigentlich "vergeben". Auf Promiflash-Nachfrage wich die Tänzerin aber aus: "Sie ist von der Mitte verrutscht. Man hat mir die gebunden."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de