Wenn es um Schokolade geht, wird Collien Ulmen-Fernandes (37) schwach – sogar so schwach, dass sie ihre eigene Tochter hinters Licht führt. Als Promiflash die Moderatorin vergangene Woche auf der Eröffnung des Nutella-Pop-up-Cafés in Hamburg traf, beichtete sie, dass sie der Kleinen gerne mal einen Schokoriegel verwehre – immerhin müsse sie als Mutter streng sein. Dumm nur, dass sich die 37-Jährige selbst zu den absoluten Schoko-Junkies zählt. "Und dann bin ich heimlich in den Keller gegangen und habe selber einen gegessen", verriet sie beschämt.



