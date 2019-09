Was steckt hinter diesem Sinneswandel? Seit einiger Zeit bekommen die Follower von Denise Kappès ihr Söhnchen Ben-Matteo öfter mal zu Gesicht. Vor einigen Monaten wäre das allerdings noch undenkbar gewesen. Damals machte sie ihren Nachwuchs auf Fotos stets unkenntlich. Gegenüber Promiflash erklärt sie nun, warum sie mittlerweile kein Problem mehr damit hat, Ben der Öffentlichkeit zu präsentieren: "Wenn ich der Meinung bin, in diesem Moment möchte ich mein Kind zeigen und es fühlt sich richtig an, dann mache ich das auch einfach. Das ist einfach mein Mami-Instinkt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de