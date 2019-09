Menowin Fröhlich (31) lässt sich nicht unterkriegen! Jahrelang kämpfte der DSDS-Star gegen seine Rauschmittelsucht – ein Kapitel, das der Sänger nun ein für alle Mal hinter sich gelassen hat. Die Gefahr, rückfällig zu werden, lauert dennoch ständig an jeder Ecke. "Es gibt natürlich Situationen in deinem Leben, die kommen wie eine Faust in deine Fresse geknallt und das ist eine Situation in dem Moment, wo du vielleicht damit umzugehen weißt und da musst du kämpfen", erzählte der 31-Jährige im Promiflash-Interview im nhow Hotel in Berlin.



