Lange Zeit waren Shirin David (24) und Melina Sophie (23) unzertrennlich – die YouTube-Freundinnen lebten sogar ein Jahr zusammen in einer WG in Köln. Doch seitdem Melina vor drei Jahren nach Island ausgewandert ist, warten die Fans vergeblich auf gemeinsamen Netz-Content. Stehen die beiden überhaupt noch in Kontakt? Auf YouTube verrät Melina nun: "Wir haben jetzt nicht megaviel Kontakt, aber Shirin und ich sind auf jeden Fall cool!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de