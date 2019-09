Luxus auf der Gang-Tour 2015? Fehlanzeige! Vor vier Jahren tourte der YouTuber LionT (26) mit einigen seiner Web-Buddys durch ganz Deutschland. Doch wer glaubt, dass die Netz-Stars damals in Saus uns Braus lebten, der irrt sich gewaltig. In einem neuen YouTube-Video packt der "Löwe" nun über die unschönen Seiten des Trips aus: "Wir haben mit 15 Leuten in einem f*cking Bus gewohnt, Leute, wo 20.000 Gerüche drin waren. Jeder stinkt anders. Jeder hatte nur seine kleine Koje da, wo der reinpasst – ekelhaft." Auch ein paar Fans hätten ihm auf Dauer zu schaffen gemacht, da sie ihn wie ein Spielzeug behandelten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de