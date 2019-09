Sexy Badenixe oder drollige Planscherin? Anne Wünsche (28) verbringt bekanntlich liebend gerne und viel Zeit in Badeklamotten, denn: Die Influencerin gehört zu den Hobby-Urlaubern schlechthin. Ihr aktuellster Trip nach Kroatien bot da natürlich wieder viele Möglichkeiten, sich in Bikinis zu werfen und im Wasser die Seele baumeln zu lassen. Aber wie ansehnlich meistert Anne wohl das mühselige Herausklettern aus dem Pool?

Auf ihrem Instagram-Account redet sie gar nicht erst um den heißen Brei herum: Mit einer Collage beweist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, dass auch sie ganz genau weiß, dass die wenigsten Web-Stars beim Verlassen des Pools so hinreißend aussehen, wie sie es immer gerne verkaufen! "Instagram vs. Realität", betitelt sie die gegensätzlichen Bilder und erklärt: "Ich bin eher so eine Mischung aus beidem: Nachdem ich es tatsächlich elegant geschafft habe, meinen Körper hochzustemmen, hebe ich schwungvoll mein Bein hoch, klettere dann doch genauso unelegant aus dem Pool wie im rechten Bild", nimmt sich die 28-Jährige selbst auf den Arm.

Annes Authentizität kommt bei ihren Fans jedenfalls super an: Ihre Follower bewundern die Soap-Bekanntheit für ihren Humor und dafür, sich nie zu ernst zu nehmen. Auch für ihren Photoshop-Scherz vor ein paar Wochen wurde sie mit vielen Lachern und positivem Feedback belohnt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Kroatien

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Schauspielerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Soap-Star

