Spätestens seit April dieses Jahres ist es kein Geheimnis mehr: Cheyenne Ochsenknecht (19) ist wieder in festen Händen! Mit einem romantischen Schnappschuss vor dem Pariser Eiffelturm bestätigte das Ochsenknecht-Nesthäkchen vor wenigen Monaten seine Liebe. Doch was halten eigentlich Mama Natascha (55) und Cheyennes Brüder Jimi Blue (27) und Wilson Gonzalez (29) von ihrem Herzbuben? "Er und meine Mutter sind manchmal ein besseres Team als ich und sie. Und mit meinen Brüdern versteht er sich auch super und das zählt", schwärmte die 19-Jährige, als Promiflash sie bei der Eröffnung der Bar bOx in Berlin traf.



