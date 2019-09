Bill (30) und Tom Kaulitz (30) blicken bereits auf ein ereignisreiches Leben zurück! Nach einer schweren Kindheit wurden die Tokio Hotel-Stars mit gerade einmal 15 Jahren quasi über Nacht berühmt: Ihr Song "Durch den Monsun", der im August 2005 erstmals im TV ausgestrahlt wurde, bescherte ihrer Band in kürzester Zeit einen Riesenerfolg. Seitdem ist jedoch eine Menge passiert: Die Jungs hatten die Erfolgswelle für fünf Jahre geritten, bis sie sich im Jahr 2010 aufgrund einiger Stalking-Skandale zurückzogen. Mittlerweile haben die Musiker jedoch ihr Comeback gefeiert und sind mit einem neuen Image zurückgekehrt. Schließlich sind Tom und Bill inzwischen längst erwachsen: Heute feiern sie bereits ihren 30. Geburtstag!

Die wohl berühmtesten Zwillinge in der Musik-Branche haben sich über die Jahre ganz schön verändert. Seinen aktuellen Vollbart und die Wallemähne trug Tom natürlich nicht immer. Eingefleischte Fans erinnern sich sicherlich noch an die pechschwarzen Dreadlocks, die mal sein Markenzeichen waren – ebenso wie die zahllosen Piercings, die schwarz lackierten Fingernägel und seine Lederjacke. Auch Bill ist auf alten Bildern kaum noch zu erkennen: Der heutige Blondschopf trug seine Haare nach Beginn der Zweitausender mit Vorliebe pechschwarz und in den verrücktesten Föhn- und Igel-Frisuren sowie im Gesicht stets ein dramatisches Augen-Make-up. Zudem hat sich natürlich auch die schmale Statur der einstigen Heranwachsenden zu der von erwachsenen Männern entwickelt.

Nicht nur in Sachen Aussehen und Karriere hat sich in den vergangenen 14 Jahren einiges getan – sondern auch in ihrem Privatleben. Die prägnanteste Entwicklung bei Tom ist wohl, dass er mittlerweile mit Topmodel und GNTM-Chefin Heidi Klum (46) verheiratet ist. Ihre überraschende und schnell voranschreitende Liebschaft beherrschte die Schlagzeilen zuletzt monatelang. Bill, der schon längst den Ruf eines Dauersingles weghat, soll auch aktuell noch solo unterwegs sein. Dafür konzentriert er sich umso mehr auf seine erfolgreiche Designer-Karriere.

Die enorme Veränderung von Bill und Tom könnt ihr euch auch in unserer Bildergalerie anschauen:

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz beim Junggesellenabschied im Juli 2019

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum im August 2019 auf Capri

Getty Images Bill Kaulitz im Juli 2019

Becher / Wenn.com Bill und Tom Kaulitz, 2017

Clemens Bilan/Getty Images Tom und Bill Kaulitz bei einer Pressekonferenz in Berlin, 2016

Hikaru Ogawa / Getty Images Die Band Tokio Hotel 2011 in Japan

Vittorio Zunino Celotto / Getty Tom Kaulitz und Bill Kaulitz auf der Fashion Week in Mailand

SplashNews.com Tokio Hotel bei den World Music Awards 2006 in London

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz



