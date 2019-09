Ein neuer Ausblick, aber dieselben tiefen Einblicke von Daniela Katzenberger (32)! Die Kultblondine ist vor allem für ihre lustigen Schnappschüsse bekannt – ihre drolligen Fotos und lustigen Weisheiten im Netz sorgen bei ihren Followern am laufenden Band für Lacher. Aber auch ihre etwas anderen Bikini-Pics kommen bei Danis Community immer super an – warum nicht also alle Dinge miteinander kombinieren? Das dachte sich die Reality-Ulknudel wohl auch und amüsiert ihre Fans mit einem neuen Beitrag!

Schauplatz von Danielas Instagram-Post: Ein ruhiges Fleckchen im Schwarzwald. Vom Balkon ihres Hotels genießt die 32-Jährige den Blick auf das viele Grün. "Natur pur... na ja fast, ich bin ja auch noch da", lacht sie in der Bildunterschrift. Das Pic zeigt die Ehefrau von Lucas Cordalis (52) – und zwar fast so, wie Gott sie geschaffen hat. Der Fernsehstar zeigt sich beinahe im Evakostüm – vom Bikini durfte nur das Unterteil Danis Körper umhüllen. Daneben nehmen höchstens Danielas blondierten Haare samt Extensions, das Make-up und ihre Implantate dem großen Ganzen die Natürlichkeit...

Dass sich Sophia Cordalis (4)' Mama nicht allzu ernst nimmt, finden die User jedenfalls klasse: "Du bist die Härte, Daniela. Ich mag deinen Humor", "Deine Selbstironie ist köstlich" und "Welch herrlich liebenswerte Formulierung", feiern sämtliche Kommentatoren den Post!

Instagram / danielakatzenberger TV-Sternchen Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis im Schwarzwald

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

