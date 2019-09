Die Sexszenen mit Cara Delevingne (27) waren für Orlando Bloom (42) eine besonders denkwürdige Erfahrung. Die Stars spielen die Hauptrollen in der neuen Amazon-Serie "Carnival Row", die ab dem 30. August bei Amazon Prime Video verfügbar ist. Die scheint im England des viktorianischen Zeitalters zu spielen. Hier leben allerdings Feen und Menschen Seite an Seite. Cara verkörpert die geflügelte Vignette Stonemoss. Orlando legt nach Legolas nicht erneut spitze Ohren an, sondern spielt den menschlichen Detektiv Rycroft Philostrate. Fans können sich offenbar auf besonders heiße Liebesszenen freuen – aber die haben den Hauptdarstellern einiges abverlangt.

Orlando wählte im Gespräch mit MailOnline das Wort "ausdrucksstark", um die erotischen Szenen mit Cara zu beschreiben. Die seien allerdings nicht aus reiner Sensationsgier derart sexy ausgefallen. "Es trägt zum Fantasy-Charakter der Show bei, es ist gut so", meinte der Verlobte von Katy Perry (34) bei der Londoner Premiere.

Bei aller Professionalität musste sich Orlando aber doch ein wenig überwinden, um die Sexszenen mit dem Supermodel zu drehen. "Es ist, ehrlich gesagt, immer etwas seltsam. Viele Leute schauen zu, während du so tust, als ob du Sex hast", gab der 42-Jährige zu. Cara fühlte sich bei ihrem erfahrenen Kollegen offenbar gut aufgehoben. "Orlando ist ein brillanter Schauspieler", schwärmte die 27-Jährige.

Getty Images Orlando Bloom und Cara Delevingne Ende Juli 2019 in Beverly Hills

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom auf der "Carnival Row"-Premiere in Los Angeles

Getty Images Cara Delevingne und Orlando Bloom bei der "Carnival Row"-Premiere

