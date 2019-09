Für ihre Videos geht Bibi Claßen (26) auch mal an ihre Grenzen. Der Webstar unterzog sich in seinem neuesten YouTube-Clip einem abgefahrenen Selbstexperiment: Bianca trug einen Tag lang riesige Fake-Brüste. Dafür schlüpfte sie in ein teures Latexkostüm. Doch der Anblick von sich mit Körbchengröße G löste bei der Blondine sehr viel Unbehagen aus. "Ich fühle mich gerade so unwohl. Das ist das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe", stellte die junge Mutter fest.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de