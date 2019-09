Ellie Gouldings (32) Brautkleid sorgt für gespaltene Reaktionen! Die Sängerin gab ihrem Partner Caspar Jopling am vergangenen Wochenende das Jawort. Eigentlich zeigt sich die Musikerin immer sehr sexy, flaniert in figurbetonten Roben über den roten Teppich. Umso überraschender war nun ihr Hochzeitslook: Sie schritt in einem hochgeschlossenen Dress mit Stehkragen, langen Ärmeln und Perlenstickereien zum Altar. Bei den Promiflash-Lesern kommt das Outfit nicht gut an. In einer Umfrage (Stand: 31. August 2019, 18.15 Uhr) gaben rund 80 Prozent der Teilnehmer an, dass das Kleid nicht ihren Geschmack trifft.



