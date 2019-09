Er startet wieder durch! Für Louis Tomlinson (27) dürfte 2019 eins der schwierigsten Jahre seines Lebens sein. Mitte März war seine Schwester völlig unerwartet an einem Herzinfarkt im Alter von nur 18 Jahren verstorben. Danach hatte sich der einstige One Direction-Sänger einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zwar hat er sich mittlerweile wieder auf die großen Bühnen gewagt, diese brandheißen Neuigkeiten sind dennoch eine kleine Sensation: Louis wird demnächst tatsächlich neue Musik auf den Markt bringen!

Dies verkündete der 27-Jährige nun auf seinem Instagram-Account. Zu einem Cover-Foto schrieb Louis: "Ich bin so glücklich, verkünden zu dürfen, dass meine neue Single 'Kill My Mind' in einer Woche veröffentlicht wird." Er freue sich darauf, dass seine Fans nun endlich hören könnten, woran er gearbeitet hätte.

Ab dem 6. September werden seine Anhänger dann die Möglichkeit erhalten, sich von der neuen Platte selbst zu überzeugen. Auch ein zweiter Song-Release ist bereits terminlich festgelegt. Wie Sony Music mitteilte, erscheint die zweite Single "We Made It" am 3. Oktober.

Instagram / felicitegrace Félicité Tomlinson und ihr Bruder Louis Tomlinson

Instagram / louist91 Louis Tomlinson, Sänger

Instagram / louist91 Louis Tomlinson, Sänger

