Glaubt Joey Heindle (26) an eine Zukunft für die Tobine-Beziehung? Der Dschungelcamp-König von 2013 war dieses Jahr beim Promi Big Brother live dabei, als sich seine Camp-Kollegen Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) ineinander verliebten. In seiner Instagram-Story verriet Joey nun, wie er die Zukunftschancen ihrer Liebe einschätzt: "Also, ich wünsche es den beiden auf jeden Fall von ganzem Herzen und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Die beiden machen einen megatollen Eindruck und mal gucken, ob bald die Hochzeitsglocken läuten."



