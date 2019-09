Helena Fürst (45) will eine zweite Chance für das Dschungelcamp! Warum? Schon 2016 nahm die ehemalige Anwältin der Armen an der Sendung teil und erhebt auf Facebook jetzt einen schweren Vorwurf gegen Moderatorin Sonja Zietlow (51): "Bevor ich als Vierte gehen musste, rief Sonja in der Sendung dazu auf, nicht mehr für mich anzurufen. Was wäre passiert, wenn sie das nicht getan hätte?" Das sei nichts anderes als Manipulation der Zuschauer gewesen.



