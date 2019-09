Ellie Goulding (32) ist frisch verheiratet! Am vergangenen Wochenende gab die Sängerin ihrem Partner Caspar Jopling das Jawort. Zu kirchlichen Trauung trug sie eine hochgeschlossene Robe mit Stehkragen, langen Ärmeln und Perlenstickereien. Diese sorgte bei vielen Fans nicht unbedingt für Begeisterungsstürme. Ob sie mit einem ihrer anderen Braut-Looks eher punkten konnte? Die britische Musikerin zog sich im Laufe des Tages nämlich dreimal um.

Nach der Eheschließung ging es für das Brautpaar und seine Gäste zum Empfang. Zu diesem Anlass hüllte sich der Popstar in ein zweites Brautkleid, das wesentlich schlichter – dafür aber ziemlich sexy – war. Der Entwurf von Designerin Stella McCartney (47) war figurbetont geschnitten, hatte einen Carmen-Ausschnitt und einen Beinschlitz, der bis zur Mitte des Oberschenkels reichte. Für den Hochzeitstanz mit ihrem Caspar setzte Ellie dann auf Glitzer und Glamour und kombinierte ihre weiße Robe mit einem funkelnden Bolero und einem passenden, mit Strass-Steinen besetzten Haarreif.

Zur ausgelassenen Party erschien die "Burn"-Interpretin dann in einem vierten und letzten Outfit. Sie eroberte die Tanzfläche in einem eng anliegenden, knappen Minikleid mit einem voluminösen Überwurf. Dieser Look dürfte am ehesten Ellies Stil entsprechen, in dem wir sie sonst bei Events auf dem roten Teppich bewundern dürfen.

Ellie Goulding und ihr Mann Caspar Jopling

Ellie Goulding an ihrem Hochzeitstag

Elli Goulding, Sängerin

