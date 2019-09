Sayana, Cäcilia und Simone zählten im Mai dieses Jahres zu den letzten drei verbliebenen Kandidatinnen von Germany's next Topmodel. In der Zeit rund um das Finale verbrachten die Models beinahe jede Minute miteinander. Promiflash hakt bei Sayana mal nach: Ist das heute auch noch so? "Also mit den anderen Finalistinnen… Nein, geht so." Mit Cäcilia habe die 21-Jährige ab und zu aber noch Kontakt.



