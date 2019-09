Bei Sayana Ranjan könnte es beruflich aktuell kaum besser laufen. Promiflash verrät sie: "Ich habe gerade sehr, sehr viele Shootings, auch Musikvideo-Drehs und reise dementsprechend sehr viel." Außerdem ergatterte sie eine kleine Serien-Rolle, wird bald in einer TV-Show zu sehen sein und ist auch noch die amtierende Miss Galaxy und Miss Düsseldorf. Ob die GNTM-Zweite dadurch im Nachhinein in Sachen Erfolg doch noch an Siegerin Simi Kowalski vorbeizieht?



