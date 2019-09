Bibi Claßen (26) entschuldigt sich bei ihren Fans! Vor Kurzem veröffentlichte die YouTuberin einen Videobeitrag, in dem sie XXL-Fake-Brüste auf humorvolle Weise testete. Das nahmen ihr einige Userinnen übel, da sie dachten, Bibi würde sich über große Vorbauten lustig machen. In einem neuen YouTube-Clip stellte die junge Mama dies noch einmal richtig: "Ich möchte nur einmal jetzt in diesem Video klarstellen und sagen, dass ich mit meinem letzten Video niemanden angreifen wollte oder beleidigen wollte."



