Mehrere Wochen lang hörten ihre Fans nichts von Lisa G. (23). Die Fitness-Influencerin zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück – und das aus einem traurigen Grund. "Es war so, dass ich nach meinem Dreh in Berlin einen Anruf von meiner Mutti bekommen habe, und sie hat mir erzählt, dass mein Vater verstorben ist", gibt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auf Instagram preis.



