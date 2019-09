Seit Dienstagabend steht es fest: Elena Miras (27) und Mike Heiter sind die Sieger der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Einem geht das gewaltig gegen den Strich: Ex-Bachelorette-Hottie Sebastian Fobe (34). In seiner Instagram-Story echauffiert er sich besonders über Elena: "Ich kann absolut nicht verstehen, wie Elena Miras, Mutter eines kleinen Kindes, Mitglied einer Familie, so ein Bild abgeben und dabei noch in den Spiegel schauen kann."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de