Lässt Mike Heiter sich zu viel von Elena Miras (27) gefallen? Diese Frage würden sicher viele Zuschauer von Das Sommerhaus der Stars bejahen. Bei den Pärchenspielen rastete die Ex-Love Island-Kandidatin immer wieder aus und machte auch vor bösen Beleidigungen keinen Halt – im Finalmatch bezeichnete sie ihren Freund sogar als "Scheiß-Wichser" und "ekelhaften Menschen". Mike dagegen nahm die Parolen jedes Mal unkommentiert hin, was bei zahlreichen Fans auf Unmut stieß. Elena liebt ihren Partner jedoch genau dafür!

In ihrer Instagram-Story erklärt die 27-Jährige: "An alle, die meinen Mann probieren, schlecht zu reden, weil er ruhig bleibt bei den Spielen: Anstatt zu haten, muss man ihn loben, dass er so ruhig geblieben ist. Nicht jeder schafft das." Vor allem nach ihrem Sommerhaus-Sieg häuften sich unter ihren Fotos Kommentare, in denen sich die Follower fragen, warum Mike in der Show nie auf Elenas Beschimpfungen reagiert habe. Einige forderten ihn sogar auf, sich von der Mutter seiner Tochter zu trennen.

In Elenas Posting ist auch eine Liebeserklärung an Mike zu lesen: "Ich liebe dich, Schatz, und wir wissen beide, wie es bei uns zu Hause ist." Im Gegensatz zu den Fans scheint Mike mit der forschen Art seiner Herzdame klarzukommen, denn auch er schickte ihr liebevolle Worte und bedankte sich für alles bei ihr.

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Sternchen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Star

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras im September 2019

