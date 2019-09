Am Dienstag versetzte Denise Kappès (29) ihre Fans in Schockstarre: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ließ sich von ihrem Ex-Mann Pascal (29) scheiden und wurde kurz danach von einem Auto angefahren. Zwei Tage nach dem Unfall erzählt die 29-Jährige im Interview mit Promiflash: "Das war eine krasse Situation. Ich hatte kopfmäßig ganz schön zu kämpfen. Bis auf ein paar Prellungen und eine kleine Verbrennung am Ellenbogen geht es mir Gott sei dank gut. Ich danke meinen Schutzengeln."



